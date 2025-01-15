タカミヤがこの日の取引終了後、広島県を地盤に建築・土木用仮設機材及び建築・土木用機械のレンタル・販売を行う日建リース（広島市南区）の全株式を取得し子会社化することで基本合意したと発表した。 同社との事業シナジーによって、中国地区での事業成長を図ることができるとともに、新たにプラットフォーム事業の機材Ｂａｓｅ機能の拡充ができると判断したという。取得価格は今後決定する予定で、２