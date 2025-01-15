（台北中央社）昨年11月に行われた野球の国際大会「プレミア12」で台湾が優勝したのを記念し、代表メンバーの写真が施された交通系ICカード「イージーカード」（悠遊卡）が事前予約限定で販売され、26万枚を超える注文が入った。カードの運営会社は売り上げから必要コストを除いた750万台湾元（約3600万円）余りを野球関係団体に寄付すると発表し、台湾原住民（先住民）の野球少年の支援など野球の普及に役立ててほしいとし