（台北中央社）台湾では春節（旧正月、今年は29日）に伴う9連休が25日に始まる。北部・桃園市の桃園国際空港は20日から混雑する期間に入るとし、利用者に対し出発時刻の3時間前に空港に到着するよう呼びかけている。空港の運営会社が14日に発表した報道資料によれば、特に混雑するのは今月23、25、26、28、30日と2月1、2日。期間前半は出発が、後半は到着が多くなる。混雑が見込まれる時間帯は出発が午前7〜9時、午後2〜3時、同11