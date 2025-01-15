（台北中央社）衛生福利部（保健省）疾病管制署は14日、インフルエンザ様疾患で5日から11日に医療機関の外来診療を受けた人の数が延べ約13万9千人余りに達したと明らかにした。同署の関係者は、インフルエンザの感染状況が悪化傾向にあり、流行期を迎えているとし、感染予防を呼びかけている。同署によると、7日から13日までに確認された新規の重症患者数は49人。昨年10月1日から今年1月13日までの重症患者数は累計461人で、このう