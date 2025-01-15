人気ヘア＆メイクアップアーティストの岡田知子さんおとな世代の「プチプラアクセ」は要注意！ 老け見えしないコーデ術何年もメイクが変わっていない、メイクが崩れやすくなってきた、仕上がりが思い通りにならない。よく寄せられるそんなお悩みの数々を解決するヒントが、常盤薬品工業の新製品の発表会にありました！発表会で紹介された、人気ヘア＆メイクアップアーティストの岡田知子さんによる崩れないメイクのコツをご紹介し