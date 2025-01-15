「私たちの先祖の国籍は日本だった」との発言でも知られる韓国雇用労働部のキム・ムンス長官が、厳しい立場にある労働者を積極的に支援すると約束した。【注目】「私たちの先祖の国籍は日本」発言のキム長官、大統領候補にキム・ムンス長官は1月15日、「労働弱者支援法が『労働弱者が頼れる支え』となるよう、政府も国会での立法議論を積極的に支援する」と述べた。同日、キム長官はソウル市中区の平和市場を訪れ、清掃・警備労働