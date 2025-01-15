トゥエンティーフォーセブン [東証Ｇ] が1月15日大引け後(16:00)に決算を発表。24年11月期の最終損益(非連結)は4億3500万円の赤字(前の期は4億8000万円の赤字)に赤字幅が縮小し、25年11月期も1100万円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。6期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の最終損益は700万円の赤字(前年同期は1億1700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-12