あさくま [東証Ｓ] が1月15日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年1月期の連結経常利益を従来予想の4億3500万円→1億7400万円に60.0％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億3600万円→7500万円に77.7％減額した計算になる。 ※24年1月期(10ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表