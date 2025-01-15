【スマートな家事で実現する快適生活革命・3】「スマートホーム」という言葉が身近になってきました。照明やエアコン、テレビなどの家電をネットワークでつなぎ、スマートフォンや音声で操作できる生活スタイルです。スマートホーム化を進めれば、忙しい朝の準備を簡素化したり、家事負担を軽減したりすることができます。スマートホーム化に役立つのが「SwitchBot」シリーズです。設定が容易で、工事も必要ないため、導入しやすい