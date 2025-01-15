日本最大級のクリエイターの祭典「ハンドメイドインジャパンフェス冬(2025)」が、2025年1月18日(土)・19日(日)の2日間にわたり、東京ビッグサイトで開催される。【画像】ダンビラムーチョをはじめ3組のお笑い芸人と6組のアーティストが出演予定「ハンドメイドインジャパンフェス」は、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売するイベント。日本ならではのクリエイティビティと手