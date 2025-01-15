最後はPK戦で決着した。１月13日に行なわれた第103回全国高校サッカー選手権の決勝戦で、流経大柏は前橋育英と対戦。開始12分に亀田歩夢が先制弾、31分に柴野快仁の同点弾を許す。１−１で迎えた後半、延長戦でも勝負は決まらず。PK戦も10人が蹴り合う接戦で、相手GK藤原優希の好守に阻まれ、８−９で敗れた。歴史に残る激闘からしばらく経って、流経大柏のGKコーチを努める元Jリーガーの南雄太氏がインスタグラムを更新。「