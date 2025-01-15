日本の海で36時間あまりに渡って漂流した後に奇跡的に救助された中国人女性が、自身の体験を振り返った。中国メディアの紅星新聞が14日に報じた。2024年7月8日午後7時半ごろ、四川省成都市出身で当時大学3年生の女性（21）は、旅行で訪れた下田市白浜で海に入って遊んでいた。その後、行方が分からなくなり、知人から通報を受けた警察や消防などが捜索。10日午前8時ごろにおよそ80キロ離れた千葉県沖で発見され、無事救助された。