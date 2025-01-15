【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■BABYMONSTERの完璧な舞台の裏側を映し出す初の音楽番組ビハインド BABYMONSTERが、初の音楽番組ビハインド映像を公開した。 BABYMONSTERは1stフルアルバム『DRIP』のプロモーションとして初めての歌番組となるSBS『人気歌謡』の舞台準備のため練習室に集まった。 彼女たちはハンドマイクによる既存の振り付けの一部が変更されたにもかかわらず、 完璧なパフォーマンスを披