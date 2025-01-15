奥村組 [東証Ｐ] が1月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は31億円の赤字(前年同期は71.8億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.7％増の106億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は42.5億円の赤字(前年同期は49.3億円の黒字