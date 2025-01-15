15日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝157円28銭前後と、前日午後5時時点に比べ21銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円99銭前後と50銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース