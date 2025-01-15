2025年1月14日、警視庁捜査2課は窃盗の疑いで元三菱UFJ銀行員の今村由香理容疑者（46）を逮捕した。同行は2024年11月22日、2020年4月から2024年10月の約4年半の間に練馬支店と玉川支店の約60人が契約する貸金庫から時価10数億円程度の金品が窃取されたと発表していた。この時点では同容疑者の名前は伏せられていたが、逮捕の報道で明らかになった。社会部記者はこう話す。「2024年10月31日に事件が発覚し、今村容疑者はその