学生が自らの視点で山口市内のカフェなどを取材した手軽に持ち運べるミニサイズのガイドブック「豆本」がこのほど発行されました。完成したのは「山口市カフェ＆カレー豆本」、手のひらサイズのA6版62ページ・フルカラーで山口市内を中心におよそ40店舗が掲載されています。シリーズとなっている「豆本」は地域を元気にしようというコンセプトで発行されていて、第7弾となる今回は山口大学と県立大学の学