演歌歌手の藤あや子が14日に自身のアメブロを更新。幼なじみの誕生日に起こった「奇跡のような出来事」についてつづった。【映像】藤あや子が坂本冬美の姉からもらったプレゼント藤は、「奇跡のような出来事」というタイトルでブログを更新。「昨日は幼なじみのかんなのお誕生日でした」と切り出し、彼女にお祝いのメールを送ったところ、「小6の時もらった誕生日プレゼントだけど覚えてる？」「あまりにオシャレで衝撃的だっ