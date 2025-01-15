北海道江別市の公園で昨年10月、男子大学生＝当時（20）＝が集団暴行され死亡した事件で、札幌地検は15日、大学生に暴行を加えて金品を奪い死亡させたなどとして、強盗致死や詐欺などの罪で、10代の4人を起訴した。既に男子大学生の交際相手だった女ら2人を起訴しており、事件に関わったとされる6人全員が起訴された。起訴状によると、4人は昨年10月25〜26日、江別市の公園で千歳市の大学生長谷知哉さんの腹や顔を殴ったり蹴っ