MLBの公式Xは日本時間15日、「2020年代の盗塁数ランキング」を発表しました。3位に入ったのは123盗塁のドジャース・大谷翔平選手。エンゼルス時代の20年から23年までに64盗塁を記録。ドジャースに移籍した24年は、54本塁打、59盗塁で、メジャー史上初の「50-50」を達成しています。2位は126盗塁でガーディアンズのホセ・ラミレス選手。ラミレス選手は、20年は10盗塁、21年以降は毎年20個以上の盗塁を成功させています。昨季は39本