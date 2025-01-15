3年間にわたり調理を学んだ大分市内の高校生が卒業を前に、保護者への感謝の気持ちを込めて料理をふるまいました。 【写真を見る】調理を学んだ高校生が料理をふるまう保護者に3年間の感謝の気持ちを込めて大分 大分市の楊志館高校の調理科では毎年この時期、卒業を控えた3年生が保護者感謝の会を開催しています。会は2日間、2つのグループに分かれて実施されます。 15日は24人が若鶏のポワレとサーモンのムニ