韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が出した「非常戒厳」をめぐり、内乱などの容疑で捜査を受けていた尹氏の身柄が15日、拘束された。韓国の現職大統領が拘束される初の事態に、ソウル市内の大統領公邸周辺に集結していた尹氏支持者らは怒りの声を上げた。尹錫悦大統領に対する拘束令状執行後、撤収する捜査関係者ら。尹氏支持者らは「ふざけるな」と罵声を浴びせていた=2025年1月15日、ソウル、河野光汰撮影「ふざけるな！