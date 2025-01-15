Noriyuki Hirata［東京１５日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比２９円７２銭安の３万８４４４円５８銭と小幅に５日続落して取引を終えた。日米金利の上昇基調が嫌気された。自律反発を期待した買いが先行したが長続きしなかった。日銀の１月金融政策決定会合での追加利上げへの警戒感も上値を抑えた。日経平均は前日までの４日続落で約１６００円下落しており、朝方には自律反発を期待した買いが先行して