俳優の片瀬那奈が15日、自身のインスタグラムを更新し、約1年8カ月ぶりの投稿にファンからの喜びの声が集まった。片瀬は22年10月に所属事務所を退所し、同年12月から靴やファッションの通販サイトを運営する株式会社「ロコンド」で週5日勤務をしていることを報告していた。投稿では「お久しぶりです！昨日Abemaオリジナル番組シリーズ最新作『愛のハイエナseason３』にゲスト出演させていただきました初回に相応しい今後がめちゃ