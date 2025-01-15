岡山市役所 岡山市は15日、インフルエンザとみられる影響で市内の２小学校と３中学校が学級閉鎖すると発表しました。5校で合わせて62人に症状があり、49人が欠席しました。 〈学級閉鎖〉灘崎中（1年の1クラス）15日～16日まで平津小（1年の1クラス）、政田小（4年の1クラス）、京山中（1年の1クラス）、竜操中（1年の2クラス）いずれも16日～17日まで 岡山市では今シーズン、幼稚園や小・中・高校な