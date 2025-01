2025年1月13日、ドローンメーカーのDJIがアメリカにおいて、特定エリアの飛行を強制的に禁止する「ジオフェンシング」にアップデートを加えて強制操作を無効化したことを明らかにしました。今後は警告が表示されるのみで、飛行を継続するか中断するかは人間の手に委ねられることになります。DJI Updates GEO System in U.S. Consumer & Enterprise Droneshttps://viewpoints.dji.com/blog/geo-system-updateDJI will no longer