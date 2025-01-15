２日、中国・パキスタン間の唯一の陸路口岸（通関地）である紅其拉甫（クンジュラブ）口岸合同検査ホールで出国手続きを待つ人々。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）【新華社北京1月15日】中国国家移民管理局は14日、2024年に中国を出入りした人（出入境者）の数が前年比43.9％増の延べ6億1千万人に達したと発表した。うち本土の住民は41.3％増の2億9100万人、香港・マカオ・台湾地区の住民は38.8％増の2億5400万人、外国人