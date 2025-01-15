ポケモン関連グッズを扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターヒロシマ」が、広島駅「ekie（エキエ）」に移転オープン！移転に先駆け、新しい広島駅ビル「minamoa（ミナモア）」の屋上「ソラモア広場」に、「ギャラドスひろば by ポケモンセンター ヒロシマ」がオープンします☆ 広島駅「ekie（エキエ）」ポケモンセンターヒロシマ  オープン予定：2025年4月頃オープン場所：JR広島駅北口2階（ekie内）ミナモア