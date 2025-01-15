昨年のパリ五輪、その予選を通して強く印象に残ったアスリートがいる。競泳男子個人メドレーで五輪切符を逃した、当時２０歳の小方颯（そう）＝イトマン港北＝。３月の代表選考会、同２００メートルは五輪に０秒０１及ばなかった。「一瞬、感情が無になった」とぼう然自失の表情は、競泳経験者として胸にくるものがあった。パリを終えた９月のインカレ競泳。小方は２００、４００メートルに出場していた。選考会から半年。心の