歌手の渡辺美里（58）が15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。プライベートでハマっていることを明かした。司会の黒柳徹子が「実はお裁縫好きだとうかがいまして」と振ると、渡辺は「裁縫好きというと、本当にお裁縫ができる方には失礼かもしれないですけど」とした上で「布、生地とか、リボンとか、がま口とか好きで、自分のグッズだったものが壊れちゃったものを取っ手に付けたりしてるんで