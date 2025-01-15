【ソウル聯合ニュース】大韓体育会（韓国オリンピック委員会）の次期会長選挙で当選した元国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）選手委員の柳承敏（ユ・スンミン）氏が１４日、ＩＯＣのバッハ会長と電話協議し、緊密な協力関係を維持することを確認した。バッハ氏は柳氏の当選を祝い、ＩＯＣ本部があるスイスのローザンヌで早期に会おうと提案したという。またバッハ氏は「今後ＩＯＣと緊密な協力関係を続けていこう」と話した。２