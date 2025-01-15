近年、トレーニングに科学的な手法を取り入れ、レベルアップを図るプロ野球選手が増えている。阪神のブルペンを支える右腕・石井大智（２７）もその一人。このオフの自主トレに同行し、現場を取材した。（細田一歩）石井が訪れたのが、東京都中央区の施設「ディメンショニング・スポーツセンター」（北川雄介代表）。投球の球速や回転数などが測定できる「ラプソード」をはじめ、最新機器がそろう。千葉県四街道市、大阪市内を