京都市の松井孝治市長が14日、京都市の宿泊税の引き上げ方針を発表した。最大で1泊1万円の宿泊税がかかることになり、実現すれば税収額は120億円を超える見通し。市は、使い道として文化遺産保護や景観維持への活用と説明している。また、東京ディズニーリゾートのある千葉県でも導入が検討されている。京都市・松井市長が宿泊税値上げを発表世界から続々と観光客が訪れている京都で、気になる動きが出ている。京都市は、年間5000