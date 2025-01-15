第65回交通安全国民運動中央大会で、黙とうされる秋篠宮ご夫妻＝15日午後、東京都文京区（代表撮影）秋篠宮ご夫妻は15日、東京都文京区の文京シビックホールを訪れ、第65回交通安全国民運動中央大会に出席された。秋篠宮さまはあいさつで、年間2千人以上が交通事故で亡くなっている現状を指摘し「運転者や歩行者それぞれが相手の立場に配慮し、思いやりのある行動をとることが求められている」と述べた。大会は、石破茂首相や