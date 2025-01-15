社会の高齢化の影響により、認知症患者が増加している。2013年の厚生労働省の調査では、65歳以上だと16%が認知症であり、80代の後半になると男性の35%、女性の44%が認知症を患っていると推計されている。よって、認知症患者の家を清掃する仕事も年間300件ほどあり、近年急激に増加しているようだ。都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人