国民民主党の玉木衆院議員は15日、記者団の取材に応じ、都議会自民党の政治資金パーティーの収支報告に不記載があった問題で東京地検特捜部が会計担当の職員を略式起訴する方向で調整に入ったことについて、「全国の都道府県組織でも行われていた可能性がある」と指摘し、東京都議選でも政治とカネの問題が争点になるとの認識を示した。玉木氏は「特捜部が動いたというのは大きいことだと思う。国政であったいわゆる裏金問題が地方