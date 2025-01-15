―［テーマパークのB面］― サウジアラビアに「ドラゴンボール」のテーマパークが出来る。2030年ごろまでに完成が見込まれていて、敷地面積は500,000?を超える。東京ディズニーランドと同じぐらいの広さだ。ドラゴンボールの各場面が再現された7つのゾーンには30を超えるアトラクションが建設される予定で、そのアトラクションのうち5つは「世界初の体験」になるという。また、中央に建設される神龍のジェットコースターは高さ70メ