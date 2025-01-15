こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。昨今のスニーカーブームから波及して、インソールが注目を集めています。インソールとは、その名のとおり靴の中に入れる中敷きを指しますが、従来のものが主にサイズ調整に使われていたのに対して、現在は主に機能調整に用