ダルビッシュ有投手が15日、自身のXを更新し、昨年末に岩隈久志さんから日米通算200勝のお祝いを受けたと明かしました。ダルビッシュ投手は日本時間2024年5月20日、プロ20年目で日米通算200勝を達成。野茂英雄さん、黒田博樹さん以来、史上3人目となる偉業を成し遂げました。そんなダルビッシュ投手を祝福した岩隈久志さんもMLBに挑戦した一人。大阪近鉄（現オリックス）から楽天を経て2012年にMLB・マリナーズに移籍すると2017年