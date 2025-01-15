終わりの見えない物価高に、老後の不安が増している中高年は多いだろう。不安を少しでも減らす目的で、新NISAなどの投資を始めた読者も少なくないと思うが、資産運用の専門家である鳥海翔氏は、「中高年は投資に失敗すると致命的なダメージになりやすい」と警鐘を鳴らす。◆投資の分散が本当に必要なのかを冷静に判断鳥海氏は金融のプロで、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で資産運用や保険、社会保障制度など