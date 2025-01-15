◇テニス全豪オープン女子シングルス2回戦（日本時間15日、オーストラリア・メルボルン）全豪オープン2回戦が行われ、世界ランク51位の大坂なおみ選手が勝利し、3回戦に駒を進めました。全豪オープンで過去2度の優勝(2019、2021年)の経験を持つ大坂選手。対戦相手は同ランク20位のK・ムチョバ選手（チェコ）。直近の対戦は昨年の全米オープンで、この時はムチョバ選手がストレート勝利していました。第1セットを1-6で奪われる