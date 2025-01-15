タレント坂下千里子（48）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。番組冒頭、消費者庁が報告した「NO・1表示に関する実態報告書」についての特集で、通称「NO・1表示」について「信頼していた」とコメントした。MC博多大吉（53）が「ネット広告でこんな表示を見たことありませんか？実はこのNO・1という表示、注意が必要だそうです」と金色の札をカメラに向かって示し、注意喚起した。昨年9月26日、消費庁表示