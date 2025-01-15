日清製粉グループが協賛する「TOKYO SKYTREE TOWN ICESKATING PARK 2025」が1月4日、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナでオープンした。初日にはオープニングセレモニーが行われ、関係者によるスピーチに加え、プロスケーターの安藤美姫さんによる初滑りとトークショーが開かれた。日清製粉グループ本社広報部長の安達令子氏は「当社グループは創業125周年を迎える。こうした中、協賛の機会を与えていただいたことに感謝し