群馬製粉はこのほど、日本で初めて完全人工光型植物工場の水耕栽培によるヨモギの製造販売を開始する。生産には茨城県を拠点とするベジタブルテックが協力し、1月中旬から和菓子材料問屋の秀和産業を経由して生ヨモギを販売する。関東の工場という立地の良さを生かし、鮮度を保った生ヨモギを首都圏向けに供給し、将来的には冷凍や乾燥品の展開も視野に入れる。当初は1日当たり3?を生産。品質を確認しながら徐々に生産量を増やす。