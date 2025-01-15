東洋新薬はバナバ葉由来コロソリン酸を機能性関与成分にした機能性表示食品「バナバタブレットV」を消費者庁に届出し、12月17日付で公開された。届出表示は「肥満気味な方の、お腹の脂肪（内臓脂肪）を減らすのを助ける」旨。自社で実施したヒト試験データをもとにシステマティックレビューを作成した。バナバ葉由来コロソリン酸は、東南アジアから豪州に広く生息する落葉高木であるバナバの葉の抽出物に含まれる生理活性成分の一