クリテオ（Criteo）は1月15日、マイケル・コマシンスキ氏の最高経営責任者（CEO）就任を発表した。2月15日付での就任となる。なお、現CEOのメーガン・クラーケン氏は引退を発表している。同社の取締役会議長であるレイチェル・ピカード氏は、今回の人事について「我々は、世界をリードするコマースメディア・プラットフォームとしてのビジョンを率先して実現する適切なリーダーを確保するべく、最適なリーダーを慎重に選出した。コ