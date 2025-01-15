ナポリでプレイするジョージア代表FWクヴィチャ・クワラツヘリア（23）はパリ・サンジェルマン（PSG）への移籍が間近に迫っているようだ。2022年夏よりナポリでプレイするクワラツヘリアはナポリを代表する選手の1人だが、今冬の移籍が噂されていた。かねてからPSGとの関係が噂されており、すでに個人合意には至っていると考えられていた。そんなか、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、PSGとナポリはクワラツ