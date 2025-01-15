昨年のMLSで歴代最多となる勝ち点74を稼ぎ、アメリカを代表するクラブの1つになったインテル・マイアミ。チームの中心にはリオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ジョルディ・アルバ、セルヒオ・ブスケッツの元バルセロナ組がおり、彼らのおかげで世界的注目度も急上昇だ。マイアミはここから新シーズンの戦いへ向けてプレシーズンツアーに向かうが、今年は北中南米を巡る予定となっている。まずは19日にメキシコのクラブアメリカと