メキシコ・リーガMXのクラブ・レオンは13日、ラージョ・バジェカーノのコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスが完全移籍で加入することを発表した。契約は1年。背番号は10番となる。現在33歳のハメスは、過去にポルトやモナコでプレイし、2014年のブラジルワールドカップの活躍もあってレアル・マドリードへ移籍。2017から2019年の2年間はバイエルンにレンタルで加入したが、レアル・マドリードでは公式戦125試合出場37ゴールをマー