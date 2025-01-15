アニエスベー(agnès b.)と、東京発のオーガニックティーブランド・ティートピア トーキョー(TEATOPIA TOKYO)のコラボレーションによる紅茶ギフトボックスが登場。2025年2月1日(土)より、アニエスベー直営の一部店舗にて発売される。アニエスベーとティートピア トーキョーの紅茶ギフトオーガニックでエシカルな紅茶を提案するオーガニックティーブランド・ティートピア トーキョー。アニエスベーとのコラボレーションでは、バ